栃木県上三川町の住宅に複数人が侵入し、住人の女性（69）が殺害された強盗殺人事件で、4〜5月に女性宅付近で不審者の目撃情報が相次ぎ、近所の次男宅では窃盗事件があったことが15日、県警への取材で分かった。下野署捜査本部は今回の事件との関連を調べている。捜査本部によると、今回の強殺事件で頭部にけがをした30代次男宅で、4月上旬に窃盗被害があり、未解決という。同月には女性宅付近で2回、不審な車やバイクを見たと