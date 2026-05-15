5月14日、任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示され、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ました。 14日、3人の候補者は熱い訴えを展開。3人が何に力を入れて訴えたのか、第一声を分析しました。 ■無所属・現職 花角英世候補の第一声 まずは現職の花角候補。全体で約10分の演説となりました。 2期8年の実績では『行財政改革』『新