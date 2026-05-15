新潟市中央区に本社を置くリンコーコーポレーションは2026年5月14日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 売上高は138億5600万円（前期比2.3%増）、営業利益は4億9,100万円（同3.7%増）となりました。経常利益は6億1000万円（同1.1%減）とほぼ横ばいでしたが、親会社株主に帰属する当期純利益は10億6400万円（同102.1%増）と前期の約2倍となりました。 純利益が大