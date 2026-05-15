新潟県は上越市、長岡市、三条市、新発田市、村上市の小・中学校の8つの学級で今年度法律で定められた上限の35人を超えてクラス編成を行っていたと明らかにしました。 このうち、上越市など4つの市は「人数の上限を確認することを怠っていた」としています。 県は子どもたちの心情に配慮しながら、適切な時期をみてクラスを再編成するよう指導しています。