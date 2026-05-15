【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は14日、同日の米中首脳会談後に北京でNBCテレビの取材に応じ「米国の台湾問題に関する政策は変わっていない」と述べ、中国に譲歩しない姿勢を示した。中国が反発する米国による台湾への武器売却についても、首脳会談では「主要な議題にはならなかった」と説明した。ルビオ氏は「強制的な現状変更は米中に悪い結果をもたらす」と述べ、台湾統一を狙う中国の武力行使をけん制した。ルビオ