夕食会で写真に納まるトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝14日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京、ワシントン共同】トランプ米大統領は14日放送のFOXニュースのインタビューで、中国の習近平国家主席が同日の北京での首脳会談で、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放に協力する意向を示したと明らかにした。両首脳は15日、2日目の会談に臨む。摩擦緩和のため両国の貿易と投資を管