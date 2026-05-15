【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比370.26ドル高の5万0063.46ドルで取引を終えた。終値としては2月中旬以来、約3カ月ぶりに節目の5万ドル台を回復した。