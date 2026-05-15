◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の泉圭輔投手（２９）が２回無失点の好投を見せた。１４日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）に２―４の６回から４番手で登板。２イニング連続の３者凡退で２三振を奪った。「前回の反省も踏まえて、中継ぎで割り切っていくことができた」と汗を拭った。前回登板の８日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）では先発で３回９失点（自責５）。１５