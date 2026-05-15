NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝101.17（+0.15+0.15%） 米国とイランの終戦協議の行方が引き続き不明であることが相場を押し上げた。トランプ米大統領と中国の習近平主席が会談したものの、中国がイラン戦争の終結に向けて介入することを示唆する報道は見られない。ただ、米ホワイトハウスが米中両国はホルムズ海峡を通行料なしで開放しておく必要があるとの認識で一致したと発表したことは重し。１３日夜から３