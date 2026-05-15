NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4685.30（-21.40-0.45%） 金６月限は反落。時間外取引では、米中首脳会談が実施されるなか、方向性を模索した。欧州時間に入ると、上昇したが、利食い売りが出て上げ一服となった。日中取引では、ドル高やインフレ懸念などを受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS