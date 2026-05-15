NY株式14日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均50063.46（+370.26+0.75%） S＆P5007501.24（+56.99+0.77%） ナスダック26635.22（+232.88+0.88%） CME日経平均先物63130（大証終比：+410+0.65%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発し、５万ドルを回復。エヌビディア＜NVDA＞が上昇し、市場のムードを高めていた。同社のファンＣＥＯがトランプ大統領とともに中国を訪問し