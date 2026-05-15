【カイロ共同】イラク国会は14日、新首相候補に指名されていた実業家アリ・ザイディ氏の内閣を信任した。新政権が発足した。一部のポストでは合意に至らなかった。イラクメディアなどが伝えた。イラクは石油資源を抱え、隣国イランと同様にイスラム教シーア派が多数派。米国とイランの緊張が続く中、外交、安全保障、治安を巡る政策が注目される。ザイディ氏はX（旧ツイッター）で信任に謝意を示し、安定や発展の実現へ決意を