NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第7週「届かぬ声」からは、帝都医科大学附属病院での実習がスタート。りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが、初めて“看護婦”見習いとして患者と接する日々が描かれる。 参考：仲間由紀恵が体現する“笑顔の裏にあるもの”四人兄妹の母から『ちむどんどん』の母へ しかし、いきなり彼女たちを待ち受けるのは、一筋縄ではいかない患者たち。りんが受け持つ園部（野添義弘）は足の