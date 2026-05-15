開催：2026.5.15 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 9 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が15日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマーリンズが対戦した。 ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するマーリンズの先発投手はブラクストン・ギャレットで試合は開始した。 2回裏、1番 オースティン・マーティン 3球目を打ってタイ