「ナイキスキムス（NikeSKIMS）」が、2026年春夏コレクションの発売に伴い、日本での展開を開始する。5月15日から、ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）および公式オンラインストアで取り扱う。発売日前日の今日、ドーバー ストリート マーケット ギンザ7階でメディアプレビューが行われ、コレクションのフルラインナップが先行公開された。【画像をもっと見る】ナイキスキムスは、「ナイキ（