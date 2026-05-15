【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszメンバー8人が、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となって様々な企画に挑戦する痛快バラエティ番組『タイムレスマン』（毎週金曜 21時58分～）。 5月15日の放送は、話題のゲーム企画「タイムDEATH」の第2弾をお届け。色とりどりのピエロの衣装を身にまとった8人が、サーカス小屋を思わせるゲーム会場で、制限時間1