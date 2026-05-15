■ブロードＥ 1,435円(+300円、+26.4％) ストップ高 ブロードエンタープライズ [東証Ｇ]がストップ高。13日の取引終了後に発表した第1四半期（1-3月）単独決算が、売上高25億4700万円（前年同期比88.1％増）、営業利益5億6000万円（同3.3倍）、純利益2億2900万円（同2.3倍）と大幅増収増益となったことが好感された。販売代理店の獲得や連携強化に加えて、宿泊施設、分譲マンション、地方創生案件な