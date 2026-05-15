■ブロドリーフ 952円(+110円、+13.1％) ブロードリーフ [東証Ｐ]が4日ぶり急反騰。13日の取引終了後に発表した第1四半期（1-3月）連結決算が、売上高55億1600万円（前年同期比15.9％増）、営業利益8億5300万円（同2.4倍）、純利益5億4000万円（同2.8倍）と大幅増益となり、上期計画に対する営業利益の進捗率が78％と高水準となったことが好感された。パッケージソフトを利用していた顧客のク