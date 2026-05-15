札幌・中央警察署は2026年5月14日、中国籍の船員の女（42）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は14日午後2時半前、北海道札幌市中央区北5条西3丁目にある土産店で、スナック菓子1点（販売価格752円）を盗んだ疑いです。女がスナック菓子の箱をバッグに入れて店の外に出るのを、警備員が確認し、JR札幌駅の西改札口前で現行犯逮捕したということです。警察の調べに対し、女は「悪気があってやったことではない」と容疑を否認しています