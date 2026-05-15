15日の日本ハム戦で西武・平良が中11日で先発する。前回3日のロッテ戦は右上腕の張りのため1回36球で降板。「問題なく投げることができている。前回登板から時間があったのでリカバリーや練習もしっかりできた」と回復を強調した。日本ハムには4月19日の対戦で6回2失点で白星。「相手打線は特別意識しすぎず、いつも通りの投球をしていきたい」と3勝目へ意気込んだ。