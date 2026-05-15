今年2月に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さん（享年56）のお別れの会が14日、都内で営まれた。メンバー4人は遺志を継いでバンドを続けていくことを誓った。真矢さんの復帰を信じ計画した全国ツアーは、バンド結成日の今月29日に開幕する。初日は真矢さんを含むメンバー4人の出身地で、真矢さんがPR大使を務める神奈川県秦野市で迎える。バンドにとって初の凱旋公演。ボーカルのRYUICHI（55）は「追悼ツア