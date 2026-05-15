ヤクルトの池山監督が最下位・中日に「リベンジ」を誓った。4月24〜26日は敵地で今季唯一の同一カード3連敗。15日から同じバンテリンドームで再戦する。「3連敗してるんでね。返さないといけない。まずはなんとかうまく初戦を取れるように」。前回に続いて柳、大野らとの対戦を見込まれ、「中日さんの軸の投手がくる。なんとか相手エースをやっつけてね」と力を込めた。15日は高梨が先陣を切って先発する。