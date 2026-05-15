春の最強古馬女王決定戦「第21回ヴィクトリアマイル」は14日、出走馬が確定した。過去のG13戦で4、3、2着と善戦してきたパラディレーヌを担当する仁岸隆之助手（43）は同馬のデビュー前、調教中の落馬事故で大ケガ。1年以上の休養を経て今年1月からトレセンに復帰した。パートナーと初の大舞台に挑む。また、ニシノティアモが唯一の木曜追い。美浦Wコースで楽々と併入し、万全の仕上がりをアピールした。枠順は15日に発表される