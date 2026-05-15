◇セ・リーグDeNA0―0中日（2026年5月14日横浜）DeNA先発・入江の6回無失点の好投も勝利に結びつかず、スコアレスドローに終わった。最速154キロの直球にカーブやスライダー、フォークを織り交ぜながら、散発2安打に抑えた。打線の援護がなく今季初勝利とはならなかったが「前回までの課題を踏まえ、投球自体は良い部分が多く出た」と収穫の多いマウンドに納得顔。今季から5年ぶりに先発に挑戦中で、開幕から4度目の