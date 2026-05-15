◇パ・リーグロッテ5―3日本ハム（2026年5月14日ZOZOマリン）24年9月28日の西武戦以来、593日ぶりの白星。ロッテ・西野は昨季から続いていた自身6連敗のトンネルを抜け、静かに喜びをかみしめた。「もちろん勝ちたい気持ちはあったけど、勝てていないことに焦りとかは感じてなくて。でも、こうやって勝ちが付くと本当に特別。最高な感じ、うれしさはある。久しぶりにこの感じを味わえた」完投こそ逃しても、豊富な球種