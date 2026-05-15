今年2月に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さん（享年56）のお別れの会が14日、都内で営まれた。お別れの会には約1000人が参列した。冒頭、石黒は「ファンになって32年。妻として25年。真矢君のそばで支えられたことは私の人生の中で一番幸せなことでした」と涙声であいさつ。祭壇には昨年のLUNASEAの東京ドーム公演で真矢さんが演奏した銅製のドラムなど愛用セット3台が設置された。献花用の白い菊の花を