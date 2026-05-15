◇パ・リーグ楽天3―0オリックス（2026年5月14日楽天モバイル）未来ある若者たちを職人技で沸かせた。楽天・太田が今季初めて「6番・捕手」で出場して攻守に躍動。連敗を「5」で止めた。1―0の3回1死二、三塁では「前の打席で凡退していたので、なんとか打ちたいと思っていた」と中前へ2点適時打。守っても初回に渡部の二盗を防ぎ、リーグ3位の盗塁阻止率.368へ上げた。「盗塁はピッチャー、二遊間との共同作業。アウト