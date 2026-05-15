さらなる起爆剤となるか。巨人の4年目・浅野が、15日のDeNA戦（東京ドーム）から1軍に初合流する。ドラフト5位・小浜も合流する予定で、阿部監督は「登録するかは分からないけど」と昇格の判断は当日に下す方針を示した。浅野はファーム・リーグでは出場28試合で打率.295。14日の同DeNA戦では3回に2点適時打を放つなど状態を上げている。13日の福井での広島戦では坂本が延長12回に通算300号を逆転サヨナラ3ランで飾るなど、2