ソフトバンクからトレード加入したDeNA・尾形と井上朋が、横浜市の球団事務所で会見した。背番号は尾形が「36」、井上朋は「40」に決定。先発に挑戦する尾形は「初めての経験だけど、必ずうまく調整してリーグ優勝できるように頑張る」と意気込み、右の長距離砲として期待される井上朋は「僕もすさまじい打線に食い込んでいきたい」と誓った。尾形は当面2軍で調整予定。相川監督は「2〜3試合、調整登板して、本人がいけると