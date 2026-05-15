ニシノティアモはいっぱいに追われて好時計をマークした1週前とは違い、馬なりで整えた。Wコースでローズプリンセス（3歳未勝利）の2馬身後ろでじっくりと折り合う。機敏に反応、5F68秒0〜1F11秒8で内から併入した。感触を確かめた津村は「バッチリ仕上がっていい動き。本当に楽しみになる内容でした」とG1初出走に向けて万全をアピールした。昨年6月から4連勝で福島記念を制覇。前走中山牝馬S（5着）は緩い芝に脚を取られなが