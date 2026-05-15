ホタルが舞う自然を守ろうと、鎌で草刈りをする参加者＝１０日、生田緑地ふわりふわりと淡く瞬きながら暗闇を舞うホタル。都市部では目にする機会が減る中、生田緑地初山地区（川崎市宮前区）では地元有志らの手で年々数を増やしている。地域の里山で３０年間、保全活動を続ける有志の会の顧問、高木一弘さん（７４）は「ホタルの観賞に来てもらうことで、この場所の大切さを感じてもらえれば」と話す。同地区でゲンジボタルの