巨人の井上温大投手（２５）が３勝目を目指し１５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発する。今季２勝はいずれもＤｅＮＡからで２４年から６連勝中。中１１日と“休養十分”での登板となり「キャッチボールの強度を落とし、肩肘の回復を意識してきた。自分の投球内容や試合をいかにつくるかが先発の仕事」と己の仕事を全うする。チームは２戦連続サヨナラ勝利と勢いに乗っており、カード初戦を託されたＤｅＮＡキラーには大きな期待