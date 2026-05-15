◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・西野勇士投手（３５）は、試合後の一塁ベンチ前で次々に差し出された仲間の手を笑顔で握り返した。８回０／３、７８球を投げて５安打、２失点の好投で２４年９月２８日の西武戦（ベルーナＤ）以来、２年ぶりの白星。「こうやって勝ちが付くと本当に特別。最高な感じ、うれしさはある」。９回に一発を打たれれば逆転のピンチをしのいだ横山に、ウィニングボ