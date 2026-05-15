◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）に４頭が出走予定なのが、上原佑厩舎だ。２週前追い切りでは、そのうち３頭が美浦・Ｗコースで併せ馬。皐月賞７着のグリーンエナジーが外から先導し、青葉賞勝ちのゴーイントゥスカイが中、皐月賞３着ライヒスアドラーが内から、それぞれ３馬身間隔で追走。３頭とも楽な手応えのまま最後の直線に向き、一