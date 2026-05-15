◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１２節町田０―０（ＰＫ４―２）東京Ｖ（１３日・Ｇスタ）東京Ｖが敵地で町田と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を２―４で落として、３連敗を喫した。＊＊＊試合後の会見で城福浩監督が「クオリティーのあるチームと対等に戦うためには、やはり攻撃のクオリティーがないと、難しいということを改めて思いました」と振り返ったように、シュート３本（前半２本、後半２本）で無得点