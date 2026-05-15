今日15日(金)も広く晴れて、気温が速いペースで上昇します。九州をはじめ、西日本を中心に30℃以上の真夏日の所もあるでしょう。北海道でも25℃以上の地点が増えて、内陸の一部では28℃前後まで上がる予想です。暑さ対策が欠かせません。西・東日本に加え北日本も気温が上昇今日15日(金)は、日本付近は高気圧に覆われます。全国的に日差しが強く、気温がグングン上がるでしょう。西日本では、九州北部を中心に30℃以上の真夏日の