JRAは14日、ヴィクトリアマイル出走馬の調教後馬体重を発表した。昨年の牝馬2冠エンブロイダリーは始動戦の阪神牝馬Sから2キロ増。順調な仕上がりを感じさせる。昨年のオークス馬カムニャックは阪神牝馬Sから6キロ増、東京への輸送を考えればベスト。4歳の2強はここまでうまく調整が運べている。