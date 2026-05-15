今週末、東京競馬場ではヴィクトリアマイル（G1）が行われる。20年、このマイルG1を制したのがアーモンドアイだった。2年前の18年には牝馬3冠に加え、ジャパンC（G1）を驚異的な（当時の）レコードで制覇。翌19年には中東へ遠征、ドバイターフ（G1）を勝利すると、帰国後は天皇賞・秋（G1）も優勝した。この実績を考えれば、牝馬限定戦のヴィクトリアマイルを勝つのは当然にも思えるが、実はそう簡単な話ではなかった。前年の