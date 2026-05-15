「第87回オークス」（24日、東京）の1週前追い切りが東西トレセンで行われ、忘れな草賞を快勝したジュウリョクピエロ（寺島）は今村を背にロザーンジュ（同レース抽選組）とCWコースで併せ馬。先行する僚馬を目標に外から仕掛けるとスイッチオン。楽な手応えで2馬身先着し6F83秒0〜1F11秒1をマークした。女性騎手初のクラシック騎乗で注目を集める今村は「道中リズム良く、最後はしっかりやりました。調子の波がない馬なので、