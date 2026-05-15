フラワーCで重賞初制覇を飾ったスマートプリエール（大久保）の追い切りには、コンビ継続の原が美浦から駆けつけた。栗東での追い切り騎乗は競馬学校時代以来となり「ベリーベリーグッドです」と笑顔。スマートワイス（5歳3勝クラス）とCWコースでの併せ馬は1馬身追走し、ゴール前でしっかり追われて1馬身半先着した。時計は7F97秒2〜1F11秒0。「雰囲気は良かったです。いい意味での“はみ出し方”を確認することができました