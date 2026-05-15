「第93回日本ダービー」（31日、東京）の2週前追い切りが東西トレセンで行われた。上原佑厩舎の4騎は続々とWコースに登場。上原佑師は「それぞれが競馬を使ってきているので負荷をかけるよりは状態を維持するイメージ。みんな元気いっぱい」と総括。中でも目立っていたのが、皐月賞7着から雪辱に燃えるグリーンエナジーだ。3頭併せはゴーイントゥスカイ、ライヒスアドラーを引き連れる形。前に馬を置かなくても折り合いはピタ