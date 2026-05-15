皐月賞12着から巻き返しを期すゾロアストロ（牡＝宮田）はWコースで5F68秒8〜1F11秒5（馬なり）。きびきびとした走りでウィクトルウェルス（4歳オープン）と併入した。宮田師は「（帰厩後の）1本目なので感触を確かめる感じで。皐月賞は全く走らず終わった感じですし、舞台的にも距離が延びたダービーの方が合います。次という思いが強いです」と前向きだった。