【ニューヨーク共同】国際サッカー連盟（FIFA）は14日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会決勝のハーフタイムショーに米国の歌手マドンナさん、コロンビア出身の歌手シャキーラさん、韓国の音楽グループBTSが出演すると発表した。英バンド「コールドプレイ」のクリス・マーティンさんが監修する。ハーフタイムショーの実施は、W杯史上初めてだという。決勝は7月19日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行