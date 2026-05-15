8人組グループ・timeleszが出演する15日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58）は、話題のゲーム企画「タイムDEATH」の第2弾を届ける。色とりどりのピエロの衣装を身にまとった8人が、サーカス小屋を思わせるゲーム会場で、制限時間1分のゲーム対決を展開する。【写真】菊池風磨がガッツポーズランク付け企画で大盛り上がりするtimeleszもし1分間でクリアできなければ、お仕置き執行人