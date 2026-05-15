第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で13日、深田晃司監督（46）の「ナギダイアリー」（9月25日公開）の公式上映が行われた。深田監督と主演の松たか子（48）、共演の石橋静河（31）が参加。松はジョルジオ・アルマーニ、石橋はルイ・ヴィトンのドレスで上映前のレッドカーペットを彩った。上映後は、7分に及ぶスタンディングオベーションが湧き起こる絶賛ムード。自身の出演作で海外の映画祭に初めて参加した松は