◇ナ・リーグパドレス―ブルワーズ（2026年5月14日ミルウォーキー）パドレスの松井裕樹投手（30）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズ戦に5回から3番手で登板。2回26球を投げて無安打、3奪三振、1四球で無失点だった。7点ビハインドと相手打線が活発な中でのマウンドだったが、先頭打者のハミルトンを初球の直球で三飛に仕留めると、続く1番チョウリオはスプリットで空振り三振、チュラングは同じくスプリットで