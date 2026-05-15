「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第１日」（１４日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）倉本昌弘（７０）＝フリー＝が１イーグル、１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７３でラウンド。首位と７打差の６６位発進ながら自身１４年ぶり、杉原輝雄に次ぐ年長でのイーグルを達成した。６６をマークしたツアー未勝利の前田光史朗が２戦連続の単独首位スタート。１打差の２位に池田勇太、山下勝将ら６人が続いた。倉本は、杉原の持