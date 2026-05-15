巨人の阿部慎之助監督（４７）が１４日、坂本が吹かせた追い風に乗って勢いを加速させる決意を示した。広島との地方球場２連戦に連勝。１２日は岐阜で佐々木がサヨナラ２ラン。前日１３日は福井で、１２回に坂本が通算３００号の劇的逆転サヨナラ３ランを放った。一夜明けて「すごい勝ち方したからね。いい流れをキープできるように」と気持ちを引き締めて帰京した。現在３連勝中で貯金２、首位・ヤクルトを３・５差で追う。「