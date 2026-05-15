巨人の田中将大投手（３７）が、１３日の広島戦（福井）で逆転サヨナラ３ランを放って通算３００本塁打を達成した幼なじみの坂本勇人内野手（３７）を祝福した。リフレッシュのため登録抹消されて東京で調整中。１４日はＧ球場でキャッチボールなどで練習した。記録達成はテレビで見守り「最高にいい形、いい場面で決めたなって思いますね」と喜んだ。小学校ではクラスメートで兵庫・昆陽里（こやのさと）タイガースでは投手が