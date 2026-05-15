◆スペイン１部▽第３６節ジローナ１―１Ｒソシエダード（１４日）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が１―１で引き分けた敵地のジローナ戦で２試合連続先発し、後半１２分までプレー。Ｗ杯を戦う日本代表メンバー発表前最後の一戦を終えた。立ち上がりから、１９位で残留争いの渦中にいる相手の積極的なプレーに押し込まれて劣勢の状況が続く。それでも、Ｒソシエダードはワンチャンスを生かす。前半２８分に久保がエ